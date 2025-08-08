Офтальмолог посоветовал полезные привычки для здоровья глаз

Врач-офтальмолог, гендиректор центра Vista Антон Казанцев в интервью радио Sputnik напомнил, что сегодня в мире очень распространен синдром цифрового утомления глаз. Длительная работа перед экраном перенапрягает глазные мышцы, провоцирует сухость и постепенное ухудшение зрения.

© Вести Подмосковья

Существуют полезные привычки, уменьшающие вредное воздействие. Каждые 20 минут работы на 20 секунд нужно перевести взгляд на объект, расположенный на расстоянии не менее 20 метров. Так фокусирующая мышца глаза расслабляется, предотвращается спазм и развитие ложной близорукости.

Также офтальмолог посоветовал чаще моргать и использовать специальные капли, чтобы не возникали сухость и раздражение, оптимизировать настройки яркости экрана и освещение в помещении, расположить центр монитора на уровне глаз или чуть ниже, а сам экран поместить на расстоянии вытянутой руки. Кроме того, необходимо хотя бы раз в год посещать медицинского специалиста.