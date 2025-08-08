Женщинам назвали одну из самых больших ошибок при менопаузе

Диетолог Сандра Моньино заявила, что отказ от жиров в пользу более легкой пищи является одной из самых больших ошибок женщин во время менопаузы. Ее слова передает издание Vanitatis.

© Lenta.ru

Среди причин отказа женщин от жиров при менопаузе Моньино назвала желание контролировать вес и улучшить здоровье в целом.

«Наши гормоны образуются из жира. Именно они определяют интенсивность симптомов, связанных с менопаузой», — пояснила она.

Таким образом, объяснила диетолог, если исключить жиры из рациона, то можно еще сильнее разбалансировать гормональную систему. При этом врач подчеркнула, что необходимо выбирать качественные жиры, которые содержатся, к примеру, в авокадо и оливковом масле.