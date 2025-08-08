Стоматолог предупредил о вреде домашнего отбеливания зубов
Врач-стоматолог, эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко рассказал, что домашние методы отбеливания зубов могут повысить их чувствительность. Кроме того, врач подчеркнул, что пресловутого домашнего отбеливания как метода просто не существует.
Стоматолог отметил, что отбеливание проводится только в стоматологическом кабинете с использованием атомарного кислорода, безопасного метода без кислоты.
Антипенко пояснил, что зубные пасты, гели и полоски с пометкой «отбеливающие» могут использоваться дома, но не дают значительного эффекта. Домашние средства для отбеливания не обладают отбеливающими свойствами и могут повредить эмаль, вызывая повышенную чувствительность зубов.
Врач предупредил, что чувствительность зубов может значительно повыситься, из-за чего зубы будут болеть почти всегда.
«На ветру улыбнётесь — будет больно. Начнёте горячий чай пить — будет больно. Начнёте холодную воду пить — будет очень больно. Что даётся в качестве домашних составов для таких рукодельников, для самоделкиных, когда там нужно смешать тот же лимонный сок с растолчённым углём, пемзой, или сначала зубы потереть апельсиновой коркой длительное время, или долькой лимона, потом тут же насыпать на зубную щётку соду, потереть зубы таким абразивом — конечно, я бы не рекомендовал вообще пользоваться никакими рецептами из интернета, особенно если они содержат какой-либо кислотный компонент. Чаще всего эта кислота будет из фруктов, либо лимонная кислота из цитрусовых. Ни в коем случае», — предупредил стоматолог.
