Стоматолог предупредил о вреде домашнего отбеливания зубов

Врач-стоматолог, эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко рассказал, что домашние методы отбеливания зубов могут повысить их чувствительность. Кроме того, врач подчеркнул, что пресловутого домашнего отбеливания как метода просто не существует.

© Ferra.ru

Стоматолог отметил, что отбеливание проводится только в стоматологическом кабинете с использованием атомарного кислорода, безопасного метода без кислоты.

Антипенко пояснил, что зубные пасты, гели и полоски с пометкой «отбеливающие» могут использоваться дома, но не дают значительного эффекта. Домашние средства для отбеливания не обладают отбеливающими свойствами и могут повредить эмаль, вызывая повышенную чувствительность зубов.

Врач предупредил, что чувствительность зубов может значительно повыситься, из-за чего зубы будут болеть почти всегда.

«На ветру улыбнётесь — будет больно. Начнёте горячий чай пить — будет больно. Начнёте холодную воду пить — будет очень больно. Что даётся в качестве домашних составов для таких рукодельников, для самоделкиных, когда там нужно смешать тот же лимонный сок с растолчённым углём, пемзой, или сначала зубы потереть апельсиновой коркой длительное время, или долькой лимона, потом тут же насыпать на зубную щётку соду, потереть зубы таким абразивом — конечно, я бы не рекомендовал вообще пользоваться никакими рецептами из интернета, особенно если они содержат какой-либо кислотный компонент. Чаще всего эта кислота будет из фруктов, либо лимонная кислота из цитрусовых. Ни в коем случае», — предупредил стоматолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.