Опровергнуты четыре распространенных мифа о кофе

Эндокринолог Максим Кузнецов заявил, что кофе уже на протяжении долгого времени то критикуют, то советуют для долгожительства. В своем Telegram-канале он опроверг четыре распространенных мифа об этом напитке.

По словам Кузнецова, кофе не увеличивает вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Более того, согласно исследованиям ученых, если пить этот напиток, риск, напротив, снижается. Также кофе не приводит к остеопорозу, поскольку он хоть и увеличивает выведение кальция из организма, но этот эффект является незначительным, пояснил медик.

Что же касается обезвоживания из-за кофе, по словам врача, этот напиток действительно обладает легким мочегонным эффектом, но все равно не приводит к недостатку жидкости. В заключение специалист добавил, что кофе не оказывает негативного влияния на нервную систему, а, напротив, стимулирует работу головного мозга, повышает концентрацию внимания и настроение, но при условии, что человек употребляет его в умеренных количествах.

