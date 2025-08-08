Врач рассказал, чем можно заболеть из-за арбуза

Употребление в пищу поврежденного арбуза может стать причиной опасного бактериального заражения, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Уже через 30-60 минут в разрезанном арбузе запускаются процессы окисления, ферментативного распада и микробного загрязнения. При комнатной температуре мякоть арбуза становится потенциально опасной уже спустя 2-3 часа. Это связано с тем, что в сладкой среде активно размножаются бактерии, включая условно-патогенные штаммы кишечной группы. Особенно быстро этот процесс идет при температуре выше 20 градусов и высокой влажности», — предупредил Дорохов.

Оптимальный способ хранения арбуза, по словам химика, — в герметичном стеклянном или пищевом контейнере в холодильнике. При этом, как он уточнил, важно избегать контакта арбуза с яблоками, бананами, авокадо и томатами — совместное хранение приведет к потере сочности и вкуса ягоды.

«Срок хранения разрезанного арбуза в холодильнике не должен превышать 48-72 часов. При этом предпочтительно хранить крупные куски, а не нарезку — это снижает площадь контакта с воздухом. Перед употреблением необходимо визуально оценить мякоть: наличие слизистого налета, изменение цвета, появление кисловатого запаха», — рекомендовал эксперт.

Другой вариант, предложенный Дороховым, — заморозка мякоти арбуза. По его словам, после разморозки она потеряет свою текстуру, но все еще будет пригодна для смузи, сорбетов и напитков.