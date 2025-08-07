Диетолог оценил новую диету на сливочном масле

Употребление в большом количестве этого продукта увеличивает нагрузку на желчный пузырь и поджелудочную железу.

© unsplash

Кроме того, он не обеспечивает организм необходимыми компонентами для микробиома, включая важные жирные кислоты, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Елена Соломатина.

«Такого рода диета — разновидность диеты Аткинса либо "Кремлёвской диеты", но только добавлено большее количество жиров. Достаточно сложно будет на этом продержаться. В конечном итоге не выдержит ни желчный пузырь, ни поджелудочная железа. Мы ещё недополучим определённое количество необходимых нам компонентов, потому что далеко не все жирные кислоты есть в сливочном масле или в каких-то продуктах животного происхождения. Мы совершенно ничего не даём нашему микробиому, он остаётся голодным. Мы даём замечательное поле, чтобы себя уничтожить таким методом, потому что из огня да в полымя. Такого рода диета — ещё один камешек в медленное самоуничтожение».

Люди, кидающиеся на подобные тренды, становятся «рабами новомодных течений», добавила Соломатина.

«Человек сам меняет среду обитания и сам же попадает в эту яму. Конечно, себя спасает, поскольку новые технологии, лекарства и так далее. Эволюция идёт своим чередом. Те, кто приспосабливается и понимает, как избежать тех опасностей и как грамотно пройти этот лабиринт, он и остаётся в этой эволюции. Все остальные, которые не могут приспособиться и кидаются на какие-то однодневки, которым показали, как на стеклянные бусы, а тут же истинные ценности уводят из-под носа. Они часто становятся сначала рабами новомодных течений, не включают мозг и не думают, для чего, с какой целью это. Остальные, которые самые умные, хитрые, в этом хоре не участвуют».

Ранее в соцсетях появились ролики, в которых россиянки пачками употребляют сливочное масло, чтобы похудеть. Такая диета называется «карнивор». Они едят продукт как мороженое и добавляют его в стейки и яичницу в огромных количествах.