Диетолог рассказал, как сделать обычную воду вкуснее и полезнее

Гидратация важна для поддержания общего здоровья. Но пить обычную воду может быть скучно. Один из способов решить эту проблему - добавить в жидкость немного свежих фруктов.

© Ferra.ru

Вот несколько причин, почему вода со свежими фруктами - отличный выбор для утоления жажды.

Нет сахара. Если вы привыкли к сладким напиткам с насыщенным вкусом, то вода может вас разочаровать. Фрукты придадут ей естественную сладость и сделают её гораздо приятнее. Об этом говорит Лорен Манакер, магистр наук, зарегистрированный диетолог-нутрициолог, лицензированный диетолог-нутрициолог.

Вкусная без лишних калорий. По словам Дарьи Заджак, сертифицированного диетолога, лицензированного диетолога, вода с фруктами может помочь обуздать тягу к еде. При этом в этом напитке нет калорий в отличие от фруктового сока или напитка с сахаром.

Дополнительные питательные вещества. В зависимости от фрукта вы можете получить вместе с напитком небольшое количество витаминов, антиоксидантов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.