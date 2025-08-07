Врач рассказала, как распознать некачественный алкоголь

В Сочи несколько человек стали жертвами самодельного алкогольного напитка, в их крови был обнаружен метанол. Пострадавшие приобрели чачу на Казачьем рынке. Уже задержаны двое предполагаемых продавцов алкоголя. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до восьми, все они купили алкоголь в одной точке рынка.

О том, как избежать серьезного отравления и распознать некачественный алкоголь, рассказала врач-терапевт Елена Ревкова. В интервью для интернет-издания «Подмосковье сегодня» она отметила, что «палёный алкоголь» крайне опасен для организма, так как помимо спирта содержит метанол, ацетон, масла и другие примеси.

Метанол, который часто встречается в фальсифицированных напитках, представляет опасность для центральной нервной системы и зрительного нерва. Даже небольшое количество чистого метанола — всего 10 миллилитров — может вызвать частичную или полную потерю зрения. Доза около 30 миллилитров смертельна для взрослого человека.

Помимо метанола, опасность представляют бактериальные токсины, тяжёлые металлы и другие примеси. Они могут вызвать тяжёлое отравление, острый панкреатит, печёночную и почечную недостаточность.

Чтобы распознать некачественный алкоголь, нужно обратить внимание на несколько признаков: низкая цена по сравнению с рыночной; отсутствие акцизной марки, мутность или осадок, резкий химический запах, нарушение упаковки, нечёткая маркировка без даты производства и указания производителя.

Особенно внимательно нужно относиться к покупке алкоголя на курортах, подчеркнула медик. В первую очередь это касается ликёров, настоек и вин, которые производятся кустарным способом. При первых симптомах отравления — тошноте, головной боли, нарушении зрения и спутанности сознания — необходимо обратиться за медицинской помощью. Не стоит ждать, пока симптомы пройдут сами.

Как ранее сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, 146 человек отравились алкоголем в Нижегородской области в прошлом году.