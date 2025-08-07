Женщинам раскрыли разрушающий организм напиток

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что один напиток разрушает женский организм сильнее, чем алкоголь и энергетики. Его она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Коварный враг женского здоровья прячется в стакане сладкого кофе с молоком», — предупредила Янг.

Она пояснила, что кофеин резко поднимает в крови уровень кортизола — гормона стресса.

Кроме того, из-за этого напитка возникают резкие скачки инсулина, поскольку в него зачастую добавляются сиропы и сахар. Молоко же стимулирует выработку инсулиноподобного фактора роста, который провоцирует прыщи, воспаления и ускоряет старение кожи, заключила Янг.

