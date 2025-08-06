Медики рассказали, как снизить уровень холестерина

Повышенный уровень холестерина в крови может быть вызван генетическими факторами. Однако всё больше становится известно о том, что потребление насыщенных жиров в целом связано с повышенным уровнем холестерина и триглицеридов. Помогает справиться с этим изменение рациона.

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При высоком уровня холестерина важно есть меньше насыщенных жиров. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить их потребление до уровня не более 6% от общего количества калорий, которые вы потребляете каждый день.

Основные источники насыщенных жиров - это красное мясо, сыр, масло, выпечка и жареная пища.

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Для снижения уровня холестерина также старайтесь есть полезные жиры (можно получить из авокадо, миндаля и рыбы), много клетчатки (содержится в больших количествах в яблоках, брокколи, фасоли, нуте, чечевице), фруктов и овощей.

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