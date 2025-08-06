Когда нужно есть, чтобы предотвратить набор веса

Чем раньше происходят приемы пищи в течение дня — тем медленнее набираются лишние килограммы у тех, кому не повезло иметь генетическую предрасположенность к этой проблеме.

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Время приема пищи важно из-за его влияния на метаболизм, расход энергии и синхронизацию циркадных ритмов. Еда, питье и другие регулярные действия могут выступать цайтгебером — сигналом синхронизации циркадных ритмов организма. Метаболические ткани печени, поджелудочной железы и жировая ткань «привыкают» к определенному графику питания, поэтому его нарушение может привести к сбою молекулярных часов.

Периферические осцилляторы в метаболически активных органах и тканях, чувствительные к времени приема пищи, могут рассинхронизироваться с центральными биологическими часами, которые сильно зависят от окружающего света. Предполагается, что такое внутреннее рассогласование циркадных ритмов может способствовать развитию кардиометаболических нарушений и ожирения.

Исследователи из Мадридского университета Комплутенсе провели линейный регрессионный анализ, чтобы проверить, влияет ли время приема пищи на связь между полигенным риском ожирения и долгосрочным поддержанием снижения веса, результатами которого поделились в журнале Obesity.

Участниками стали 1 195 взрослых с избыточным весом или ожирением (средний возраст — 41 год, 80,8% женщин), прошедших 16-недельную программу поведенческой коррекции веса в шести клиниках Испании в рамках исследования ONTIME. Повторно их вес оценили через 12 ± 3 года после лечения; узнали о графике питания и скорректировали данные с учетом возраста, пола, места лечения и генетического происхождения.

Результаты:

каждый час задержки средней точки приема пищи (между завтраком и ужином) соответствует увеличению индекса массы тела на 0,952 кг/м² и прибавке в весе на 2,2%;

в группе с наивысшим полигенным риском ИМТ увеличивался на ~2,21 кг/м² за каждый час более позднего приема пищи;

в группах с низким риском такой связи не наблюдается.

Таким образом, время приема пищи влияет на поддержание веса и смягчает генетический риск, а соблюдение правильного графика питания может быть одной из персонализированных стратегий борьбы с ожирением.