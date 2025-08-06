Что делать, чтобы предотвратить вздутие живота

Вздутие живота может возникнуть, даже если вы питаетесь правильно. Помочь не столкнуться с этим в течение дня могут несколько простых утренних действий.

© Ferra.ru

Завтракайте осознанно. Пропуск приёмов пищи нередко приводит к перееданию. Это вызывает вздутие живота, по словам Кинги Портик-Гамбс, зарегистрированного диетолога. Кроме того, важно есть медленно и осознанно. Это предотвращает заглатывание лишнего воздуха и уменьшает газообразование.

Избегайте продуктов, вызывающих газообразование. Это молочные продукты (при непереносимости лактозы), крестоцветные овощи (брокколи, белокочанная капуста, цветная капуста, брюссельская капуста), газированные напитки, сорбит, обработанные продукты с фруктозой.

Пейте воду. Она способствует регулярному стулу, предотвращает запоры и вздутие. После пробуждения выпивайте 1-2 стакана тёплой воды.

© Getty Images. EatingWell design

Практикуйте глубокое дыхание. Оно помогает тренировать мышцы живота и диафрагмы, что эффективно снимает стресс и тревогу. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Neuroscience в 2022 году, 30-минутная практика медленного глубокого дыхания уменьшает симптомы запора и вздутия живота у людей с синдромом раздражённого кишечника.

Ходите. Результаты исследования 2021 года показали, что 10–15-минутная прогулка после еды значительно уменьшает вздутие живота и дискомфорт в животе у тех, кто постоянно страдает вздутием.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.