Эксперт назвала ошибку, из-за которой лекарства теряют свои свойства

Провизор Ирина Булыгина предостерегла от запивания лекарств чем-либо, кроме воды. В противном случае это грозит снижением их эффективности из-за взаимодействия с компонентами напитков.

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Эксперт подчеркнула, что лекарственные препараты следует употреблять исключительно с чистой водой, поскольку активные вещества в составе различных напитков способны вступать в нежелательные химические реакции с медикаментами.

В интервью Pravda.Ru Булыгина объяснила это тем, что такие напитки, как кофе (содержащий кофеин), чай (богатый танинами) и газированные напитки (с сахаром и кислотами), содержат активные компоненты. Их взаимодействие с лекарствами, которые также являются химическими агентами, может привести к непредсказуемым химическим реакциям.

Особую опасность, по её словам, представляет чай. Содержащиеся в нем танины способны образовывать с активными компонентами лекарств нерастворимые соединения, делая препарат неэффективным.

Эксперт отметила, что исключения из этого правила существуют, но только для определённых лекарств, о которых врач предупреждает заранее.

В большинстве случаев, как заключила Булыгина, запивать лекарства чистой водой – это самый безопасный и правильный способ, за исключением особых указаний врача о необходимости использования, например, подкисленной воды.

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