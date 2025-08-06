Диетолог объяснил, почему нельзя увлекаться солеными огурцами

Чрезмерное употребление домашних солений, таких как соленые огурцы и другие, может привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» заведующий кафедрой диетологии Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Алексей Березников.

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«Натрий задерживает жидкость в организме, увеличивая объем крови и нагрузку на сосуды — это прямой путь к гипертонии. Длительное злоупотребление соленым ускоряет развитие атеросклероза и повреждает стенки сосудов, —предупредил диетолог. — Избыток соли также нарушает водно-солевой баланс, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями».

Особенно осторожными, по словам Березникова, следует быть гипертоникам, людям с болезнями почек, а также пожилым. Чтобы уменьшить содержание соли в любимых закусках, он рекомендовал промывать соленья под водой перед употреблением.

«Также стоит контролировать порции — один-два огурца в день, а не банка. Соленья – не запретный продукт, но их употребление должно быть осознанным. Лучшая альтернатива – свежие овощи и малосольные домашние заготовки. Если после соленой пищи возникла сильная жажда или головная боль — это сигнал, что организм страдает от переизбытка натрия. Пейте больше воды и сократите соль в следующих приемах пищи», — посоветовал диетолог.

Ранее и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина предупреждала, что покупка разливного кваса из бочек может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Специалист объяснила, что напиток может быть опасен, если при его хранении были нарушены санитарные нормы.