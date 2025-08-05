Назван простой способ снизить давление для женщин

Даже простая привычка чаще вставать со стула может положительно повлиять на здоровье сердца, особенно у женщин после менопаузы. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Работа опубликована в журнале Circulation.

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В исследовании приняли участие женщины после менопаузы — группы, более подверженные сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и преждевременной смерти. Участниц разделили на три группы: первая старалась меньше сидеть, вторая — чаще вставать со стула, третья служила контрольной.

За три месяца во второй группе женщины стали вставать в среднем на 25 раз в день чаще, что привело к снижению диастолического давления на 2,24 мм рт. ст. по сравнению с контрольной группой. Хотя эта разница не достигла клинически значимого порога (3–5 мм рт. ст.), она показала, что даже небольшое изменение привычек способно положительно влиять на организм.

«Нам часто говорят, что нужно меньше сидеть, но не объясняют, как именно это делать. Мы выяснили, что даже короткие перерывы на стояние — без уменьшения общего времени сидения — могут поддерживать здоровье сосудов», — отметила ведущий автор работы, профессор Шери Хартман.

Влияния на уровень сахара в крови зафиксировано не было, и, по мнению авторов, для более выраженных эффектов нужно увеличить длительность наблюдения. Сейчас они планируют провести более масштабное исследование с участием мужчин и женщин старшего возраста.