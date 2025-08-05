Названа лучшая ягода для здоровья кишечника

В малине содержится множество питательных веществ, антиоксидантов, пребиотиков. Добавление в любимые блюда этой ягоды поможет вам облегчить запоры, сбалансировать микробиом, улучшить контроль веса.

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Вот несколько преимуществ для здоровья малины.

Много клетчатки. На порцию малины приходится 8 г клетчатки. Исследования показывают, что получение большого количества этого вещества играет ключевую роль в поддержании здорового пищеварения.

Балансирование микробиома кишечника. Малина - это источник пребиотиков. Благодаря регулярному употреблению красной малины вы увеличите количество полезных бактерий в пищеварительном тракте, улучшите общее состояние кишечника, уменьшите воспаление, укрепите иммунитет.

Низкое содержание FODMAP. За счёт этого малина отлично подойдёт людям с чувствительным желудком.

Мало сахара. Одна чашка малины содержит всего около 5,44 г сахара.

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Много антиоксидантов. Малина содержит большое количество витамина С, кверцетин и эллаговой кислоты. Исследования также показывают, что витамин С может улучшить микробиом кишечника.

Поддержание пищеварения. В малине много таких пищеварительных ферментов, как танины. Эти вещества замедляют переваривание крахмала, уменьшая количество углеводов, которое организм усваивает из пищи.

Улучшение контроля веса. Исследования показывают, что употребление клетчатки хорошо насыщает, а в полифенолах (антиоксидантах) малины как раз много клетчатки. Также в основном эта ягода состоит из воды и содержит мало калорий.

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