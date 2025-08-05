Диетолог Дианова рассказала о питании во время магнитных бурь

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какие продукты помогут легче пережить магнитные бури.

Диетолог советует отказаться от алкоголя и сократить употребление тонизирующих напитков.

«Они возбуждают нервную систему, увеличивают частоту сердечных сокращений и могут вызывать тахикардию. Поэтому тем, кто, например, привык выпивать по две чашки кофе, в такие периоды следует употреблять одну. А ещё лучше перейти в это время на травяные чаи: из ромашки или листа чёрной смородины», — рассказала эксперт сайту «Москва 24».

Кроме этого, стоит избегать очень солёной, жареной и жирной пищи, чтобы не задерживать жидкость в организме, отметила специалист.

По словам эксперта, в периоды магнитных бурь особенно важно делать акцент именно на растительной пище.

Любителям сладкого врач рекомендует обратить внимание на курагу и чёрный изюм.

Также стоит добавить в рацион ягоды тёмного цвета, такие как чёрный крыжовник, черника, ежевика и вишня.

Ранее астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселёв предупредил о сильных магнитных бурях в августе.