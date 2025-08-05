Обычные продукты, которые помогают похудеть

Как хочется стать стройной и красивой — и желательно, ничего для этого не делать и продолжать есть вкусное! Препараты в уколах, ставшие невероятно популярными как средство для снижения веса и контроля аппетита, работают за счет замедления опорожнения желудка и воздействия на центр насыщения в мозге. Но что, если не гнаться за модными инъекциями, а присмотреться к тому, что уже лежит у вас на кухне? Некоторые продукты дают похожий эффект естественным путем — они насыщают, стабилизируют сахар в крови и помогают дольше оставаться сытыми. Нутрициолог Элина Королева рассказала о таких — и они точно есть в вашей кухне.

Авокадо — жир, который работает на вас

Плод содержит мононенасыщенные жиры и клетчатку, благодаря чему снижает чувство голода и стабилизирует уровень сахара.

«Он также помогает дольше сохранять энергию без скачков аппетита, а несколько ломтиков авокадо с лимоном на тосте заменят перекус на несколько часов вперед», — утверждает эксперт.

Яйца — медленное и стойкое насыщение

Богатые белком и полезными жирами, яйца замедляют пищеварение и дают мощное чувство сытости. Исследования показывают, что завтрак с яйцами помогает есть меньше в течение дня. Добавьте к ним зелень и немного авокадо — и получите настоящую витаминную бомбу на завтрак.

Овсянка — медленные углеводы для долгого насыщения

Овсянка богата растворимой клетчаткой, которая образует в желудке гелеобразную массу и замедляет переваривание. Она помогает контролировать уровень инсулина и снижает тягу к сладкому. Лучше варить овсянку на воде или растительном молоке и добавлять орехи или ягоды, чтобы усилить полезный эффект.

Чечевица — белок и клетчатка в одном флаконе

Бобовые — настоящий чемпион по насыщению: они долго перевариваются, дают стабильный уровень сахара и насыщают надолго.

«Чечевица особенно хороша: в ней много белка, железа и пребиотиков. Добавьте ее в супы или салаты — это простой способ есть меньше, не голодая», — говорит нутрициолог.

Ягоды — сладкое без скачков сахара

В дарах леса и сада содержится много антиоксидантов, мало сахара и при этом они богаты клетчаткой. Они не провоцируют выброс инсулина и помогают снизить общее количество потребляемых калорий. А еще ягоды отлично работают как десерт, не вызывая срывов на сладкое.

Капуста и брокколи — объем без калорий

Крестоцветные овощи хорошо наполняют желудок, при этом калорий в них почти нет. А клетчатка помогает долго не ощущать голод. Они также влияют на гормоны аппетита, снижая его. Лучше всего запекать их или готовить на пару с ложкой оливкового масла.

Кефир или греческий йогурт — пробиотики против переедания

Ферментированные продукты не только полезны для микробиома, но и замедляют всасывание углеводов, помогая избегать резких скачков голода. Белок в йогурте тоже дает продолжительное насыщение. Выбирайте йогурты без сахара и добавляйте к ним орехи или специи — так вкуснее и полезнее.