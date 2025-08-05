Какие упражнения помогут снизить уровень холестерина естественным путем

Известно, что кардио- и силовые упражнения средней и высокой интенсивности снижают уровень холестерина в крови. Для этого, например, вы можете бегать, ездить на велосипеде и не только.

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Бег. Высокоинтенсивные кардиоупражнения могут снизить уровень вредного холестерина в крови. Исследования также показали, что у марафонцев обычно повышен ещё уровень "хорошего" холестерина.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Они включают короткие серии энергичных упражнений, которые чередуются с периодами упражнений меньшей интенсивности или отдыха. В ходе одного исследования выяснилось, что у людей, занимающихся HIIT, значительно ниже показатели общего холестерина и вредного холестерина. Есть также данные, что такие упражнения могут замедлить снижение уровня полезного холестерина, которое происходит с возрастом.

Езда на велосипеде. В ходе исследования, где сравнивались велосипедисты-любители с людьми, которые не занимаются велосипедным спортом, выяснилось, что у велосипедистов был значительно лучше профиль холестерина. Кроме того, доказано, что езда на велотренажёре улучшает уровень холестерина, так как приводит к снижению уровня ЛПНП, триглицеридов и общего холестерина.

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Прыжки через скакалку. Исследование показало, что прыжки со скакалкой в течение восьми недель в сочетании с диетой с ограничением калорий помогли значительно снизить уровень вредного холестерина в крови.

Поднятие тяжестей. Это упражнение снижает уровень вредного холестерина, общего холестерина, триглицеридов, повышает уровень полезного холестерина в крови. Более выражен этот эффект у пожилых, чем у тех, кто моложе 40 лет.

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