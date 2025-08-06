Топ-5 продуктов для здоровья сердца

Сердечно-сосудистые заболевания - это основная причина смерти во всём мире. Врачи рассказали, какую пищу для поддержания работы сердца они едят сами и советуют своим пациентам.

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Фасоль и чечевица. Они содержат много растворимой клетчатки, которая снижает уровень вредного холестерина. Об этом сказала доктор Тиффани Ди Пьетро. Кроме того, эти продукты богаты калием, необходимым для контроля артериального давления.

Жирная рыба. Доктор Фади Н. Чаабан регулярно употребляет жирную рыбу. Это отличный источник омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление, снижают уровень липидов в крови, артериальное давление, улучшают эластичность кровеносных сосудов.

Орехи. Доктор Джон П. Хиггинс рекомендует их включить в рацион. Исследования показывают, что регулярное употребление миндаля значительно снижает уровень вредного холестерина и маркеров воспаления.

Фрукты. Если вам хочется сладкого, то доктор Джойс Оэнь-Сяо советует перекусывать сухофруктами. Лучше всего есть чернослив, курагу, изюм. Они богаты клетчаткой и другими питательными соединениями, которые защищают от болезней сердца.

Цельнозерновые продукты. Замените белый хлеб и белые макароны и цельнозерновые. Доктор Брэдли Сервер отмечает, что цельные зёрна (овёс, коричневый рис) содержат клетчатку, снижающую уровень вредного холестерина в крови.

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