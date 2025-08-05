Как изменение распорядка дня может улучшить вашу память

Слишком частое повторение одних и тех же действий может навредить вашему мозгу. Это подтверждают и научные исследования.

© Ferra.ru

Если вы перестанете всё время пытаться формировать привычки и зацикливаться на одних и тех же действиях, то улучшите здоровье вашего мозга.

Одно исследование, например, показало, что разнообразие повседневной деятельности и изменение характера занятий приводит к улучшению общей работы мозга. Учёные обнаружили, что люди, чья деятельность включала семь распространённых повседневных занятий (в том числе оплачиваемая работа, общение с детьми, досуг, физическая активность, волонтёрство), показали более высокие результаты в области когнитивных и исполнительных функций. У людей с разнообразными видами деятельности оказались и лучше эпизодическая память.

Научные работы демонстрируют также, что разнообразное и сбалансированное питание улучшает психическое здоровье и когнитивные функции. Изменение рациона приводит к более активной работе задней поясной извилины. Эта область мозга отвечает за когнитивные и поведенческие процессы.

Изменение привычного распорядка дня, прежде всего, тренирует ваш мозг. Если человек пробует что-то новое и меняет привычный образ жизни, у него наблюдается более высокий уровень когнитивных способностей на протяжении всей жизни. Новые задачи также помогают поддерживать мозг в тонусе, повышают нейропластичность, то есть способность мозга перестраиваться на клеточном уровне.

Наконец, учёные в ходе одного исследования обнаружили, что люди, как правило, становятся счастливее, когда отвлекаются от повседневной рутины и исследуют новые места, получают новые впечатления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.