Мужчина разработал собственный план похудения и сбросил 86 килограммов

Уроженец Индии Адитья Субраманиан, весивший 189 килограммов, сбросил 86 килограммов за три года. Об этом он рассказал Times of India.

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По словам Субраманиана, он начал набирать вес во время эпидемии вируса COVID-19. Из-за карантина он чувствовал себя одиноко и очень много ел.

«И сколько бы я ни ел, я никогда не чувствовал себя сытым. Голод больше не был физическим, он стал эмоциональным», — вспоминает мужчина.

К 25 годам Субраманиан не мог самостоятельно дышать во сне, страдал от проблем с печенью и был на пороге развития диабета. Он признался, что решил похудеть, когда увидел, как грустно на него смотрят родители во время выпускного. Мужчина сделал бариатрическую операцию и получил план похудения. Однако вскоре понял, что не может ему следовать. Он жил на две страны: Индия и Австралия — и не везде мог купить нужные продукты. Тогда Субраманиан разработал собственную диету.

Мужчина объяснил, что сбрасывал вес постепенно: не терзал себя голоданием и изнурительными тренировками, но зато каждый день следил за питанием, а также выходил на прогулку или немного упражнялся. «Я разговаривал с врачами из разных стран, обращался к реальным людям, которые прошли через подобное, и выяснял, что нужно моему телу, а не то, что написано в учебниках», — добавил он. В результате всех экспериментов с рационом ему удалось избавиться от лишнего веса.

«Мне казалось, что я был под водой в течение многих лет и внезапно снова смог дышать», — рассказал Субраманиан.

Он подчеркнул, что его путь еще не закончился: он планирует удалить лишнюю кожу и продолжить вести здоровый образ жизни.

Ранее сообщалось, что британка по имени Рэйчел Пэшли сбросила 108 килограммов благодаря шунтированию желудка. Она поняла, что ей нужно похудеть, когда из-за веса не смогла прокатиться даже на американских горках.