Врач перечислил самые опасные предметы в спальне

Некоторые предметы, находящиеся в спальне, могут содержать бактерии, химикаты и другие опасности. Об этом рассказал американский гастроэнтеролог Саурабх Сетхи.

— Со временем в подушках скапливаются пылевые клещи, пот и аллергены, — рассказал врач.

Влага, проникающая в подушки через пот, слюну или мокрые волосы, может стать причиной появления плесени и грибка, что вызывает кожные инфекции, а также несет опасность для здоровья у людей с заболеваниями дыхательных путей.

Также со временем наполнитель подушек меняет свою структуру, из-за чего их использование может привести к боли в шее, головным болям и беспокойным снам.

Также врач порекомендовал отказаться от использования освежителей воздуха в спальне.

— 86 процентов протестированных освежителей воздуха содержали фталаты — химические вещества, связанные с риском для репродуктивного здоровья и астмой, — объясняет врач в материале New York Post.

Многие из них также выделяют летучие органические соединения (ЛОС), которые могут раздражать дыхательную систему и вызывать кашель, хрипы и одышку.

Врач также обращает внимание на опасность использования старых матрасов. Они, как и подушки, собирают влагу, омертвевшие клетки кожи, пыль и другие аллергены, тем самым загрязняют воздух в помещении и вызывают проблемы со здоровьем.

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