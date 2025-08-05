Как лето влияет на здоровье и настроение

Специалисты Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru», как солнце влияет на настроение, гормональный фон и психическое здоровье человека. По их словам, летнее чувство счастья — не просто совпадение, а результат сложной работы нейромедиаторов, гормонов и эволюционных механизмов.

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Летом в организме под действием ультрафиолета усиливается выработка витамина D — вещества, которое работает как гормон. Он участвует в иммунной защите, регуляции обмена веществ и даже влияет на уровень половых гормонов, повышая репродуктивную активность. Вместе с ним солнце стимулирует синтез серотонина и эндорфинов — «гормонов счастья», отвечающих за бодрость, мотивацию и положительный эмоциональный фон. А уровень мелатонина, наоборот, падает, снижая сонливость и утомляемость.

По словам ученых, эволюционно человек запрограммирован на активность в теплое время года. У древних людей лето ассоциировалось с изобилием, безопасностью и благоприятными условиями для размножения. Уровень дофамина в это время повышался, подталкивая к исследованию мира и накоплению ресурсов. Даже яркие природные цвета — зелень и синее небо — подсознательно воспринимаются как знак спокойствия и благополучия.

Кроме того, летом возрастает социальная активность: люди чаще встречаются, гуляют и проводят время вместе. Это снижает уровень тревожности и помогает психике восстанавливаться. Зимой же, наоборот, нехватка света и тепла может провоцировать депрессивные состояния, особенно у людей с хроническими психическими или психосоматическими нарушениями.

Чтобы сохранить хорошее самочувствие круглый год, эксперты советуют не забывать о регулярном отдыхе, физической активности и поддержке витамина D — но только после консультации с врачом.