Кофе мешает усвоению некоторых питательных веществ

Кофе с утра может действительно принести пользу здоровью, но только не в случае приёма некоторых витаминов и минералов.

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В состав кофе входят полифенолы и танины. Эти вещества соединяются с кальцием, магнием, цинком, фосфором, железом и препятствуют их усвоению.

Есть данные и о том, что чрезмерное употребление кофе может повлиять на уровень витаминов группы В.

Исследования показывают, что усвоение железа снижается на 40-90% в зависимости от содержания полифенолов и сорта кофе. Также употребление кофеина может увеличить выведение кальция с мочой. Это приведёт к снижению минеральной плотности костной ткани, особенно у тех, чей рацион содержит мало кальция и кто страдает воспалительными заболеваниями кишечника.

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Кофе мешает усвоению цинка, но в меньшей степени по сравнению с железом. Некоторые данные показывают, что из-за кофеина снижается уровень фолиевой кислоты, витамина D. Кроме того, кофеин усиливает выведение магния.

Однако все эти эффекты будут незначительными и вряд ли приведут к снижению уровня питательных веществ, если ваше питание сбалансированное.

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