Как избежать отеков ног в самолете

Долгий перелет может превратиться в настоящее испытание для ваших ног. Неприятное чувство тяжести, отечность и дискомфорт — знакомо, правда? К счастью, есть несколько простых, но эффективных способов, которые помогут вам сохранить легкость и бодрость в ногах даже после многочасового полета. О них нам рассказал врач-хирург Константин Бондаренко.

Почему в полете отекают ноги

Отек ног во время полета может возникать по нескольким причинам. В первую очередь, из-за низкого атмосферного давления. Во время перелета на высоте давление в салоне самолета ниже, чем на уровне моря. Это может повлиять на циркуляцию жидкости в организме и способствовать отекам. Также имеет значение длительное сидение в одном положении, что может замедлить кровообращение в ногах. В результате кровь и другие жидкости накапливаются в нижних конечностях. Кроме того, некоторые люди более предрасположены к отекам из-за генетических факторов, наличия заболеваний, например, сердечно-сосудистых или венозных, или даже приема определенных лекарств. Вот несколько советов от хирурга, которые помогут вам предотвратить отеки.

Главное — движение

Самое важное правило в полете — не сидите неподвижно. Каждые 30—60 минут вставайте и немного походите по салону самолета. Если это невозможно, делайте простые упражнения прямо в кресле.

«Вращайте стопами по 10—15 раз в каждую сторону. Поднимайте и опускайте носки. Улучшить кровообращение также поможет сжимание и разжимание пальцев ног. Если есть возможность, поднимите ноги на подставку или сумку. Это поможет улучшить отток крови и уменьшить отечность», — советует врач.

Правильная обувь и компрессионные чулки

Откажитесь от тесной обуви на каблуках. Отдайте предпочтение удобной, свободной паре, которая не будет сдавливать ваши ноги. Идеально подойдут кроссовки или мокасины. Облегчить состояние помогут и компрессионные чулки. Наш эксперт:

«Они создают дополнительное давление на ноги, помогая крови циркулировать и предотвращая ее застой. Выбирайте чулки с умеренной компрессией (15—20 мм рт. ст.) и надевайте их перед полетом».

Пейте больше воды и не ешьте соленое

Обезвоживание может усугубить отеки. Пейте достаточное количество воды во время полета, чтобы поддерживать нормальный уровень гидратации. Избегайте алкоголя и кофеина, так как они обладают мочегонным эффектом. А вот есть соленое перед полетом и во время него наш эксперт не советует.

«Соль задерживает воду в организме, что может привести к отекам. Старайтесь избегать соленых закусок и блюд», — рассказывает эксперт.

Попробуйте сделать массаж

Если чувствуете, что ноги начинают отекать, сделайте легкий массаж стоп и голеней. Это поможет улучшить кровообращение и снять напряжение.

Сожмите ладонь в кулак и несильными движениями поочередно разминайте пальцы, ступни, голени и коленный сустав. Начните со стоп и двигайтесь вверх — от пальцев к пятке. После этого также снизу вверх пройдитесь по конечности легкими пощипываниями, а затем поглаживаниями. Делайте массаж 7—10 минут на каждой ноге.