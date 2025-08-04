Пять направлений в фитнесе, которые сделают тренировки интереснее и полезнее

В спорте каждый год появляются свежие веяния, тенденции и тренды, многие из которых могут быть эффективнее привычных видов фитнеса. Какие тренировки стоит попробовать в ближайшее время, читайте в материале Москвы 24.

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Геймификация

Любителям компьютерных игр теперь не придется страдать из-за хобби, требующего усидчивости. Появился вид фитнеса, который дает возможность совмещать тренировки с играми. Это новшество не только помогает сбросить вес и улучшить физическую форму, но и делает занятия более увлекательными, что особенно важно для новичков в спорте. Например, можно попробовать беговую дорожку с VR-технологиями, чтобы сделать тренировки более интересными, пишет сайт WomanHit.

Ментальный фитнес

Тренировки теперь рассматриваются не только как способ улучшения физической формы, но и как эффективное средство борьбы со стрессом и тревожностью. В фитнес-программы добавляют дыхательные практики и медитации. Такие занятия не только разнообразят традиционные тренировки, но и благоприятно влияют на физическое и на психологическое здоровье.

Тренировки с животными

Тренировки с домашними питомцами, такими как щенки корги или котята, становятся все более популярными. Участники могут погладить животных или сфотографироваться с ними. Несмотря на то что четвероногие друзья не мешают проведению занятий, такой вид активности будет не самым эффективным с точки зрения достижения спортивных результатов. Однако именно такой вид спорта способствует снижению стресса.

Если заниматься с домашними питомцами нет возможности, то можно попробовать animal flow. Как рассказал фитнес-эксперт Денис Соломин изданию "Спорт-экспресс", эта методика сочетает элементы йоги, гимнастики и паркура.

Все упражнения выполняются с опорой только на ладони и стопы, что эффективно тренирует мышцы живота в разных плоскостях – так, как мы их используем в повседневной жизни.

«Методика animal flow подразумевает работу на слух. Инструктор называет элемент, а тренирующийся реализует элементы по известному и заранее изученному названию. Что в свою очередь тренирует еще и мозговую деятельность. За счет такой многозадачности человек отвлекается от бытовых проблем и забот», — Денис Соломин, фитнес-эксперт и специалист по осанке.

Пилатес

Пилатес включает серию медленных упражнений, в которых используются как собственный вес, так и дополнительное оборудование: мячи, легкие гантели и эспандеры. Эта тренировка позволяет эффективно укрепить мышцы и суставы, а также популярна среди модных инфлюенсеров в социальных сетях, так как групповые занятия выглядят очень эстетично.Реабилитолог и физиотерапевт Андрей Попов в интервью изданию "Доктор Питер" объяснил, что, в отличие от не менее популярной растяжки, пилатес направлен на работу с глубокими мышцами.

Пилатес способствует улучшению гибкости, подвижности суставов и укреплению мышц живота и спины, что помогает снизить риск падений, особенно у людей старше 60 лет с ослабленными костями. Щадящие тренировки часто входят в реабилитационные программы после операций, таких как замена тазобедренного сустава, а также полезны при воспалительных заболеваниях суставов и различных патологиях костно-мышечной системы. Регулярные занятия подарят пожилым людям ощущение гибкости и равновесия.При этом он отметил, что пилатес не способствует значительному снижению веса, потому что калорий сжигается не так много. Для достижения эффекта важно заниматься регулярно: два-три раза в неделю под контролем тренера.

Фитнес на основе генетики

Еще одно новшество в сфере фитнеса – индивидуальные тренировочные программы, которые разрабатываются на основе генетических исследований, позволяя определить, какие нагрузки принесут наибольшую пользу. Перед началом таких занятий необходимо пройти полное медицинское обследование и сдать анализы. Затем тренер учтет все особенности вашего организма.