Врачи назвали доступный способ продлить жизнь

Новое исследование, опубликованное в American Journal of Preventive Medicine, показало: регулярная быстрая ходьба снижает риск преждевременной смерти почти на 20%.

Особенно заметен эффект у людей с низким доходом.

Ученые проанализировали данные почти 80 тысяч человек из южных штатов США, большинство из которых зарабатывали менее 15 000 долларов в год. Среднее наблюдение длилось 17 лет. За это время умерли около 27 тысяч участников, и почти половина смертей была связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Выяснилось, что даже медленная ходьба может принести пользу, особенно для сердца, но наибольший эффект связан с быстрым темпом — например, энергичной прогулкой или подъемом по лестнице. Всего 15 минут быстрой ходьбы в день — и риск смерти заметно снижается.

Важно, что польза от быстрого шага проявлялась независимо от других видов физической активности. Кардиологи при этом подчеркивают: быстрая ходьба — не волшебная панацея, а скорее показатель хорошего физического состояния. Однако даже небольшое повышение активности может стать доступным и эффективным способом укрепить здоровье.

Напомним, что согласно статье, опубликованной в British Journal of Sports Medicine, у тех, кто был физически активен на протяжении всей взрослой жизни, риск смерти от любых причин был на 30−40 процентов ниже.