Как сохранить здоровье спины

Врачи из Испанского общества по проблемам позвоночника (GEER) дали людям, которым предстоит долгий перелет, несколько советов, чтобы сохранить здоровье спины. Их слова приводит издание Infosalus.

«Вставайте, когда вам разрешат, ходите по проходу, делайте круговые движения лодыжками и легкую растяжку. Рекомендуется делать легкие сгибания шеи и плеч сидя или стоя, вращения туловищем, растягивать подколенные сухожилия и икры», — заявили медики.

Также, по словам специалистов, стоит периодически поднимать пятки и носки для улучшения кровообращения. Обильный прием пищи как во время полета, так и после него негативно сказывается на здоровье спины и самочувствии в целом, а вода, напротив, помогает легче перенести перелет. В заключение эксперты из GEER посоветовали по прибытии в пункт назначения прогуляться несколько минут.

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