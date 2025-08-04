Названы самые эффективные упражнения для мышечного рельефа

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала самые эффективные упражнения для мышечного рельефа. Ее слова приводит Men Today.

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Эксперт заявила, что отжимания — одни из самых эффективных и универсальных упражнений для развития силы верхней части тела. Они активно задействуют мышцы груди, плеч, трицепсов и корпуса, способствуя не только росту мышечной массы, но и улучшению осанки, баланса и сердечно-сосудистой выносливости.

Ротач рекомендовала делать обычные отжимания, отжимания широким и узким хватом, отжимания с хлопком, а также плиометрические отжимания. Каждая модификация позволяет проработать различные мышечные группы и добавить тренировкам разнообразие.

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев назвал четыре упражнения, которые могут помешать желающим похудеть достигнуть своей цели. Это наклоны с гантелями, которые закачивают косые мышцы живота и делают его больше, боковые экстензии в тренажере, наклоны у блока тренажера-кроссовера и приседания со штангой с большим весом.