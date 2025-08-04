Арбузная монодиета: как избежать проблем со здоровьем

С приходом сезона арбузов многие испытывают желание включить их в свой рацион в максимальном количестве. Кто-то ест их каждый день, а кто-то даже придерживается арбузной монодиеты. Однако важно помнить, что даже такой, казалось бы, полезный продукт, следует употреблять в умеренных количествах, отметила врач-эксперт Вера Сережина.

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По словам специалиста, арбуз полезен благодаря высокому содержанию воды, клетчатки и микроэлементов. Он также обладает выраженным мочегонным эффектом, снимая отеки, особенно в жару. Однако, несмотря на полезные свойства, арбуз лучше есть как отдельный прием пищи в первой половине дня, подчеркнула Сережина. Оптимальная порция – около 500 г за раз.

Проблемы начинаются, когда человек решает «сесть» на арбузную диету и она становится единственным источником питания. Белков и жиров в арбузе мало, а углеводов – много, что может повысить уровень сахара в крови у людей с нарушением углеводного обмена. Поэтому не рекомендуется соблюдать такую диету дольше одного дня, отметила специалист.

Помимо этого, если у человека есть артериальная гипертензия или даже предрасположенность к повышению артериального давления, о которой он может не знать, то употребление большого количества жидкости может спровоцировать гипертонический криз, добавила Сережина в беседе с РИАМО.