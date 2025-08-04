Врач раскрыла секрет долгой жизни мужчин

Увеличение объема растительного белка в рационе может решить проблему мужской ранней смертности, говорит диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Секрет долгой жизни мужчин она раскрыла в беседе с «Газетой.Ru».

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Она привела данные статистики, согласно которым 52 процента мужчин в России не доживают до возраста 65 лет, а в большинстве возрастных групп смертность у мужчин выше, чем у женщин.

«Чаще всего смерть наступает внезапно в возрасте от 40 до 60 лет. Но ученые установили, что увеличение содержания растительного белка в рационе до 64 процентов снижает риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила Дианова.

В первую очередь, продолжила диетолог, это обусловлено увеличением потребления клетчатки, содержащейся в растительных продуктах. Помимо этого, снижение в рационе продуктов животного происхождения приводит к снижению количества насыщенных жиров и трансжиров, поступающих в организм, добавила врач.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова призвала отказаться от шаурмы летом. По ее словам, в жаркую погоду на продуктах быстрее размножаются опасные бактерии и вирусы.