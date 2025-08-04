Назван самый вредный для организма вид жидкости для розжига

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, каких жидкостей для розжига стоит избегать.

«Жидкости для розжига бывают трёх видов. Самые лучшие — это парафинсодержащие жидкости. Именно такие жидкости обеспечивают ровное качественное горение (без резких вспышек) и практически не влияют на здоровье человека. Кроме того, они не имеют запаха», — сообщила врач в беседе с aif.ru.

Второй вид — спиртосодержащие жидкости, которые допустимы при условии прозрачности, отсутствия осадка и резкого запаха, отметила эксперт.

«Третья группа — те, которые содержат натуральные компоненты. Это худший вариант, потому что там, как правило, есть дёготь или какие-то фракции бензина», — добавила специалист.

Чернышова напомнила, что категорически нельзя использовать для розжига костра бензин, керосин или спирт, поскольку это вредно и опасно.

Ранее врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова рассказала, что жидкость для розжига, которую используют во время жарки шашлыка, может быть опасна для здоровья.