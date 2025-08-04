Тренер перечислил главные ошибки в похудении у мужчин старше 50 лет

После 50 лет потеря жира может замедлиться. Важно на этом этапе выработать новые привычки, которые пойдут на пользу вашему телу.

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Вот какие ошибки при снижении веса чаще всего совершают мужчины старше 50 лет.

Продолжительные кардио вместо поднятия тяжестей. После 50 лет силовые тренировки больше способствуют сжиганию жира, чем любые кардио. Они помогают сохранить сухую мышечную массу, за счёт чего вы будете сжигать жир в состоянии покоя.

Отказ от белка в течение дня. Нехватка белка приводит к разрушению мышц, замедлению метаболизма, застою в тренировках. Старайтесь за приём пищи употреблять минимум 30 г белка.

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Чрезмерные нагрузки. Они вызывают воспаления, боль в суставах и выгорание. Важно при похудении тренироваться регулярно, а не интенсивно. Сконцентрируйтесь на качественных повторениях, многосуставных упражнениях на всё тело и днях отдыха.

Игнорирование стресса и сна. Высокий уровень гормона стресса кортизола затрудняет сжигание жира на животе, а недостаток сна мешает восстановлению, влияет на сигналы голода и сытости, истощает на весь день.

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