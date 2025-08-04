Сколько россиян планировали похудеть к этому лету

Сделать это получилось у 47%. 11% респондентов заявили, что не собирались сбрасывать вес, 7% назвали свою фигуру идеальной. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса доставки еды «Много лосося».

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Оно также показало, что 33% респондентов отказались от сахара, каждый четвёртый — от жирной пищи, 17% — от жареной. 35% опрошенных начали соблюдать белковую диету, 28% придерживаются дефицита калорий. 8% признались, что укололись оземпиком или его аналогами.

Кроме того, каждый четвёртый заявил, что собирается отредактировать летние фотографии, чтобы позднее в соцсетях казаться стройнее.