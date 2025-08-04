Когда полезная клетчатка становится опасной

Модный тренд пропагандирует чрезмерное потребление клетчатки, но эксперты предупреждают: переизбыток опасен для здоровья. Как найти баланс и получить пользу без вреда — в нашем материале.

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В погоне за здоровьем люди часто бросаются в крайности. Сегодня в соцсетях набирает популярность тренд «фибремаксинг» — потребление огромного количества клетчатки в виде добавок и специальных продуктов. Но эксперты предупреждают: больше — не значит лучше.

Золотая середина

Согласно рекомендациям NHS, взрослому человеку нужно около 30 г клетчатки в день. Однако статистика показывает, что большинство британцев недобирают даже эту норму. Виной тому — растущая популярность ультраобработанных продуктов, которые составляют более половины рациона современного человека.

Почему мы недополучаем клетчатку?

Ультраобработанные продукты — главные враги здорового питания. Они:

Содержат минимум клетчатки

Богаты сахаром, солью и вредными жирами

Вытесняют из рациона цельные растительные продукты

Как восполнить дефицит?

Диетологи рекомендуют простые способы:

Замена обычного хлеба на цельнозерновой Употребление фруктов с кожурой Добавление бобовых в основные блюда Перекусы орехами и семечками

Опасности фибремаксинга

Стремление потреблять 50-100 г клетчатки в день может привести к:

Вздутию живота и болям

Нарушению всасывания питательных веществ

Постоянному газообразованию

Запорам (при недостатке воды)

Настоящие преимущества клетчатки

При разумном потреблении клетчатка:

Улучшает пищеварение

Снижает риск диабета 2 типа

Защищает сердце и сосуды

Помогает контролировать вес

Снижает риск рака кишечника

Главное правило

Клетчатка жизненно важна, но только в естественной форме и в умеренных количествах. Вместо порошков и добавок выбирайте цельные продукты: овощи, фрукты, злаки и орехи. Ваше тело скажет вам спасибо — и не только за здоровье, но и за отсутствие «неловких моментов» в обществе.

Помните: в питании важнее всего баланс. Не поддавайтесь модным трендам — доверяйте проверенным научным рекомендациям.