Когда полезная клетчатка становится опасной
Модный тренд пропагандирует чрезмерное потребление клетчатки, но эксперты предупреждают: переизбыток опасен для здоровья. Как найти баланс и получить пользу без вреда — в нашем материале.
В погоне за здоровьем люди часто бросаются в крайности. Сегодня в соцсетях набирает популярность тренд «фибремаксинг» — потребление огромного количества клетчатки в виде добавок и специальных продуктов. Но эксперты предупреждают: больше — не значит лучше.
Золотая середина
Согласно рекомендациям NHS, взрослому человеку нужно около 30 г клетчатки в день. Однако статистика показывает, что большинство британцев недобирают даже эту норму. Виной тому — растущая популярность ультраобработанных продуктов, которые составляют более половины рациона современного человека.
Почему мы недополучаем клетчатку?
Ультраобработанные продукты — главные враги здорового питания. Они:
- Содержат минимум клетчатки
- Богаты сахаром, солью и вредными жирами
- Вытесняют из рациона цельные растительные продукты
Как восполнить дефицит?
Диетологи рекомендуют простые способы:
- Замена обычного хлеба на цельнозерновой
- Употребление фруктов с кожурой
- Добавление бобовых в основные блюда
- Перекусы орехами и семечками
Опасности фибремаксинга
Стремление потреблять 50-100 г клетчатки в день может привести к:
- Вздутию живота и болям
- Нарушению всасывания питательных веществ
- Постоянному газообразованию
- Запорам (при недостатке воды)
Настоящие преимущества клетчатки
При разумном потреблении клетчатка:
- Улучшает пищеварение
- Снижает риск диабета 2 типа
- Защищает сердце и сосуды
- Помогает контролировать вес
- Снижает риск рака кишечника
Главное правило
Клетчатка жизненно важна, но только в естественной форме и в умеренных количествах. Вместо порошков и добавок выбирайте цельные продукты: овощи, фрукты, злаки и орехи. Ваше тело скажет вам спасибо — и не только за здоровье, но и за отсутствие «неловких моментов» в обществе.
Помните: в питании важнее всего баланс. Не поддавайтесь модным трендам — доверяйте проверенным научным рекомендациям.