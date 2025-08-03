Как брокколи повлияет на гормональный баланс в организме

В состав капусты брокколи входят вещества, поддерживающие гормональный баланс. Это сульфорафан и индол-3-карбинол (I3C). Последний в организме преобразуется в дииндолилметан (DIM), который влияет на расщепление гормона эстрогена.

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Брокколи способствует расщеплению и детоксикации эстрогена в печени. Благодаря этому в организме поддерживается гормональный баланс.

Также этот продукт способствует здоровому соотношению гормонов тестостерона и эстрогена. Это влияет на уровень энергии и настроение, особенно по мере старения человека.

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Кроме того, брокколи помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Она способствует регуляции инсулина, потенциально снижает чувствительность к этому веществу.

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