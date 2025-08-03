Как жара влияет на сердце

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Федор Евдокимов отмечает, что жара представляет собой серьезную угрозу для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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В жаркую погоду у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто наблюдаются скачки артериального давления, учащение пульса и повышенный риск тромбообразования из-за обезвоживания. Особенно уязвимы люди с ишемической болезнью сердца, гипертонией, сердечной недостаточностью, а также те, кто перенес инфаркт или инсульт.

Чтобы защитить себя от негативных последствий жары, важно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, старайтесь ограничить время пребывания на солнце, особенно в период с 11 до 17 часов. В это время лучше находиться в прохладных помещениях. Если выход на улицу неизбежен, выбирайте светлую одежду из натуральных тканей, надевайте головной убор и солнцезащитные очки.

Обратите внимание на питьевой режим: рекомендуется употреблять 1,5–2 литра воды в день, избегая алкоголя и сладких газированных напитков. Для поддержания электролитного баланса полезно пить минеральную воду без газа или употреблять овощи и фрукты с высоким содержанием жидкости.

Контролируйте свое здоровье: измеряйте артериальное давление 2–3 раза в день, проверяйте пульс, а также следите за отечностью ног.