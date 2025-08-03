Перечислены самые безопасные заменители сахара

Стевию и экстракт архата можно назвать самыми безопасными заменителями сахара при условии умеренного потребления. Об этом изданию Wellness Pulse рассказала Сандра Вигелене, диетолог и эксперт по глобальному питанию из Колледжа VIA при Орхусском университете в Дании.

По словам эксперта, подсластители можно разделить на три группы: искусственные, натуральные и сахарные спирты (полиолы).

Искусственные подсластители — это синтетические вещества, в сотни раз слаще сахара. Они почти не содержат калорий и часто используются в диетических продуктах и напитках. Среди наиболее известных — аспартам, сукралоза, сахарин и ацесульфам калия.

«Несмотря на популярность, их безопасность до сих пор вызывает вопросы. Например, Международное агентство по изучению рака классифицировало аспартам как потенциально канцерогенный для человека — но только в дозах, многократно превышающих обычное потребление», – отметила эксперт.

Кроме того, некоторые исследования указывают, что такие подсластители могут влиять на микробиоту кишечника и аппетит. Однако, как подчеркнула Вигелене, этих данных недостаточно, чтобы делать окончательные выводы о долгосрочном влиянии на здоровье.

Натуральные некалорийные подсластители, такие как стевия и экстракт архата (многолетней травянистой лианы), получают из растений. Они слаще сахара в 150–300 раз и используются в продуктах с маркировкой «натуральный» или «органический».

«Эти вещества считаются безопасными, однако, несмотря на растительное происхождение, все же проходят технологическую обработку. Поэтому умеренность остается ключевым принципом», – отмечает диетолог.

Сахарные спирты (эритритол, сорбит, ксилит, мальтит) часто встречаются в жевательных резинках, диетической выпечке и конфетах. Они содержат меньше калорий, чем обычный сахар, и имеют более низкий гликемический индекс. Однако их избыток может вызвать вздутие, газообразование и даже диарею, особенно у чувствительных людей.