Названа популярная добавка, которая может вызвать рак

Когда-то добавка, которая часто встречается в оливках, соевом соусе, приправах и полуфабрикатах, была популярна и считалась безопасной.

Однако последние исследования доказали, что это заблуждение, заявила гастроэнтеролог и диетолог Ольга Помойнецкая. Речь про глутамат натрия - Е621.

Врач ссылается на последние работы ученых, согласно которым глутамат натрия связан с повышенным риском ожирения и сахарного диабета, приводит к артериальной гипертензии, инфаркту, так как опасен для сердца и сосудов.

Кроме того, добавка может провоцировать развитие рака толстого кишечника и легких, пишет РГ.

"Глутамат натрия сейчас добавляют практически везде, но чаще он встречается в готовой еде и в различных полуфабрикатах", - пишет она, подчеркивая, что этот усилитель вкуса и аромата также влияет на то, что человек переедает.

Пища с добавкой вызывает зависимость - причем на уровне нейронов головного мозга.

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