В чем опасность продолжительного перелета

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, что продолжительный перелёт может привести к образованию тромбов.

В беседе с газетой «Известия» эксперт пояснила, что это связано с длительной неподвижностью, поэтому нужно каждый час вставать и ходить по салону либо выполнять простые упражнения на месте.

«Пониженное давление в салоне может вызывать дискомфорт у людей с хроническими заболеваниями, поэтому таким пассажирам стоит особенно внимательно следить за своим состоянием», — сказала Бурнацкая.

По её словам, при соблюдении мер предосторожности перелёты не представляют серьёзной угрозы для здоровья.

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