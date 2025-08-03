Как не посадить зрение при работе за компьютером

Как защитить свои глаза от экрана, объяснил врач-офтальмолог, ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова лечебного факультета Николай Евгеньевич Фомин.

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Из-за длительной работы за компьютером у некоторых могут возникнуть жалобы на расфокусировку изображения, слезотечение и покраснение глаз.

Избежать этого поможет правильно подобранная коррекция – очки или линзы, отмечает врач-офтальмолог. Также рекомендуется сделать режим чтения на устройстве, уменьшить количество и яркость синего цвета. Монитор лучше устанавливать на расстоянии вытянутой руки, рассказывают в пресс-службе РНИМУ.

Кроме того, если есть возможность, рекомендуется делать интервалы по 10-15 минут после каждого часа работы. Особенно важно в этот период не смотреть в другие экраны. Чтобы действительно помочь зрению, специалист советует направить свой взгляд вдаль.

В целях профилактики также следует не забывать посещать офтальмолога, так как некоторые нарушения возможно определить только в ходе осмотра.