Названы лучшие суперфуды для детей

Выяснилось, какие продукты способны существенно обогатить рацион ребёнка. По словам нутрициолога, заместителя руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Аллы Порхун, речь идет о печени трески, тыквенных семечках, ферментированных продуктах и спирулине.

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«Печень трески — настоящий суперфуд для российских детей, 80% которых испытывают дефицит витамина D… Тыквенные семечки содержат рекордное количество цинка (7,5 миллиграмма на 100 граммов) и магния. Ферментированные продукты — источник пробиотиков, поддерживающих микрофлору кишечника, где сосредоточено до 70% иммунных клеток. Спирулина — идеальный выбор для вегетарианских семей: до 70% белка, биодоступное железо и противовоспалительный фикоцианин», — цитирует врач РИА Новости.

Порхун добавила, что всего десять граммов печени трески способны обеспечить суточную норму витамина D, а омега-3 жирные кислоты поддерживают работу мозга. Что касается тыквенных семечек, то содержащиеся в них цинк и магний укрепляют иммунитет и нормализуют сон ребенка. А вот квашеные овощи и фрукты, домашний квас поддерживают микрофлору кишечника.

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