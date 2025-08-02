Эксперты рассказали о неочевидной пользе грибов

В Средней полосе России в разгаре сезон лисичек, а в августе вновь пойдут благородные грибы - белые, подосиновики, подберезовики. Фанаты грибов уверяют: это не только очень вкусно, но и приносит массу пользы. Так ли это? О потенциальных свойствах грибов замедлять старение рассказал научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центр Пироговского Университета Михаил Болков. А популярный врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко уже много лет рекомендует грибы своим пациентам, стремящимся нормализовать вес.

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Как грибы помогают сохранить молодость?

"Грибы содержат массу полезных веществ - белков, жирных кислот, фенольных соединений, которые показали многообещающую эффективность в борьбе со старением кожи и возрастными заболеваниями... Исследования In vitro и in vivo показали, что лечение грибами или их экстрактами может значительно продлить жизнь и улучшить состояние здоровья", - отмечают авторы обзорного исследования китайских ученых, посвященного геропротекторным свойствам грибов, результаты которого были опубликованы в прошлом году в журнале MDPI. "Исследования, в том числе, были направлены на выяснение точных клеточных и молекулярных механизмов действия и взаимосвязи структуры и активности биологически активных соединений грибов. Эти результаты обеспечивают прочную основу для дальнейших исследований, включая клинические испытания на людях и исследования в области питания, с целью изучения потенциальной пользы грибов в реальных методах борьбы со старением", - заключили авторы исследования.

"Для России грибы - это традиционный продукт, и новые [зарубежные] исследования относительно их пользы предполагают, что эти же вещества содержатся и в наших сортах, типа лисичек, белых, подберезовиков, опят. С одной стороны, действительно в грибах есть биоактивные вещества типа эрготионеина - это аминокислота, которая встречается в природе в различных грибах и бактериях, но не у человека, и является потенциальным геропротектором", - рассказал Михаил Болков. - Но при этом фактически надо понимать, что усвояемость у них не идеальная, а ещё что в зоне промышленных городов они впитывают металлы и прочие загрязнения".

Важно также уметь дифференцировать грибы, даже опытные люди иногда ошибаются между съедобными и ядовитыми, предупреждает эксперт.

Конечно же, при всей их пользе грибы нельзя воспринимать как панацею.

"Лучше всего предотвращают старение физические упражнения, питание по потребности без переедания, полноценный рацион, включая мясо, овощи, фрукты ягоды. Большая часть потенциальных геропротекторов выявлена именно в ягодах и зелени", - подчеркивает Михаил Болков.

Как грибы помогают снизить вес?

Сергей Обложко, в свою очередь, называет грибы "секретным" средством, помогающим эффективно бороться с лишними килограммами. Во-первых, грибы - продукт с отрицательной калорийностью: в 100 граммах грибов всего 15 ккал, на их переваривание уходит больше энергии, а насыщают они очень хорошо, - поясняет диетолог. Белки, которые есть в грибах, действительно, усваиваются плохо. Но зато в них много полезной клетчатки, и она, в отличие от овощей, термостабильная (то есть сохраняется во время приготовления). Поэтому когда мы добавляем в рацион грибы, это, с одной стороны, продляет сытость и помогает снизить общую калорийность рациона, а с другой - разнообразит еду.