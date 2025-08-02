Почему опасно игнорировать боли в коленях, локтях и пальцах

Заболевания суставов признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глобальной проблемой XXI века. Боли в колене, локте и даже в пальцах возникают хотя бы раз в год в среднем у 80 процентов взрослого населения планеты. Почему игнорировать эти симптомы опасно, вместе с экспертами выясняла «Вечерняя Москва».

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Как известно, здоровый сустав обеспечивает подвижность костей. А быть физически активным хочет каждый, независимо от возраста. Но вдруг появляются ломота, ноющие боли или «прострелы» в области поясницы. И все! Никаких тебе прогулок в парке, поездок на любимую дачу и прочих удовольствий.

Первый симптом

Согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97 процентов человек.

Первые симптомы связаны с ощущением дискомфорта и скованности движений после сна. Требуется время, чтобы «расходиться», размяться. Но через некоторое время тело приходит в норму.

К сожалению, многие, впервые столкнувшись с такими симптомами, ошибочно полагают, что достаточно помазать больное место какой-нибудь модной мазью, принять обезболивающее и ждать, когда «само пройдет».

Однако врачи предупреждают: нельзя забывать, что организм человека — очень сложная биологическая машина и все процессы в нем связаны между собой. Каждый орган, каждая мышца, каждая косточка выполняет не только определенную функцию, но и помогает другим выполнять их задачу. А любой дисбаланс негативно сказывается на всем организме.

Например, неправильное положение за рабочим столом неизбежно приводит к искривлению позвоночника, а значит, нагрузка на поясничный отдел будет распределена неравномерно, следом нарушения коснутся грудного, шейного отделов...

В итоге опорно-двигательная, сердечно-сосудистая, дыхательная, пищеварительная, нервная и эндокринная системы уже не смогут работать как часы.

Где тонко, там и рвется

Врачи классифицируют более 100 различных воспалительных, невоспалительных и метаболических синдромов, проявляющихся патологией суставов. Причем тяжелые заболевания поражают не только представителей старшего поколения, но и работоспособных жителей планеты в возрасте от 30 до 50 лет.

Существует общее заблуждение, что ревматологи занимаются только пожилыми людьми, страдающими больными суставами, — отмечает врач-ревматолог, научный сотрудник лаборатории патологии соединительной ткани Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии Виталий Омельченко. — Поскольку соединительная ткань есть везде, то и ревматологам приходится иметь дело с разнообразным проявлением заболеваний, поражающих не только суставы, но и сердце, легкие, почки, нервную систему.

Заболевания суставов «притягивают» другие недуги, усугубляющие течение болезни. Например, пациенты с ревматоидным артритом почти в два раза чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и имеют повышенный риск инфекций.

И наоборот: боль в суставах может быть следствием травмы или наличия инфекционных, воспалительных, эндокринных, неврологических, аутоиммунных заболеваний. А любые осложнения, связанные с ними, уменьшают годы жизни.

Группа риска

Согласно исследованиям, у жителей мегаполиса вероятность развития заболеваний суставов повышена. Среди прочих причин специалисты называют нарушение баланса нагрузок. При этом заработать болевой синдром могут как отличающиеся малой физической активностью офисные работники, так и активно «строящие» в спортзалах мускулистое тело поклонники фитнеса.

Сотрудники, сидящие целый день, да еще скрючившись за столом, рискуют спровоцировать снижение прочности костной и хрящевой тканей. Или наоборот: если человек чрезмерно увлекается физическими нагрузками, суставные поверхности скорее изнашиваются.

Еще один фактор — стрессовые ситуации, избежать которых в большом городе удается далеко не всем.

По мнению ученых-биохимиков, при длительных переживаниях в организме человека повышается уровень кортикостероидных гормонов. А их пере- избыток приостанавливает выработку гиалуроновой кислоты — важной составляющей синовиальной жидкости, смазки суставов. Постепенно происходит обезвоживание и усыхание хрящей, которые истончаются и трескаются. Как следствие, у подверженного хроническим стрессам человека начинает развиваться артроз.

Избыточный вес — тоже бич мегаполиса. С ним, согласно социологическим опросам, периодически борется едва ли не каждый москвич. Лишние килограммы неизбежно увеличивают нагрузку: на суставы коленей в положении стоя — в два раза, а во время ходьбы — в три.

Боли в суставах, наличие в них скованности после периода покоя, припухлость, покраснение — уже серьезные основания для того, чтобы обратиться к врачу.

Боль в суставах, объясняют специалисты, — это симптом, который может указывать на самые разные проблемы со здоровьем. Разобраться в причинах самостоятельно, без помощи врача, невозможно.

И важно помнить: отсутствие своевременного и качественного лечения ревматических патологий в большинстве случаев, к сожалению, приводит к инвалидности.

Тест-ступенька

Если при ходьбе по лестнице ощущается даже незначительный дискомфорт в суставах, стало сложно вдеть нитку в иголку, набрать сообщение в смартфоне, вставить ключ в замок или выполнить любую другую мелкую работу, то пора обратиться к врачу.

Профилактика

Для поддержания здоровья суставов врачи рекомендуют соблюдать несложные правила:

Двигайтесь! Утренняя зарядка, частые прогулки пешком должны присутствовать в вашей жизни. Суставы застоя не любят;

Следите за весом. При его резком увеличении, независимо от возраста, суставы начинают страдать;

Правильное питание — еще один важный фактор для здоровья суставов. Ешьте побольше овощей и фруктов, но не пренебрегайте и молочными продуктами, в которых содержится кальций, полезный для суставов;

Недостаток витамина D может привести к ранним суставным синдромам. Он содержится в яйцах, морской рыбе, курице, морских и молочных продуктах. И старайтесь подольше бывать на свежем воздухе. Солнечные лучи — отличный источник витамина D.

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