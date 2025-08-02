Как сохранить ясность ума и избежать болезней после COVID-19

Для поддержания здоровья мозга и предотвращения развития заболеваний необходим комплексный подход, включающий в себя физическую активность, интеллектуальные нагрузки, контроль артериального давления и регулярные медицинские осмотры. Об этом сообщают эксперты в области здравоохранения.

Специалисты подчеркивают, что широкий спектр заболеваний, таких как нервно-мышечные заболевания, эпилепсия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, различные виды деменций, хроническая ишемия головного мозга и инсульты, может негативно сказаться на работе мозга.

Инсульт остается одной из главных угроз для здоровья мозга, ежегодно регистрируется более 15 миллионов случаев в мире и более 400 тысяч случаев в России.

Особое внимание уделяется постковидному синдрому, который может вызывать широкий спектр долгосрочных патологических проявлений, таких как выраженная слабость, дискомфорт в груди, проблемы с дыханием, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессивные состояния и снижение когнитивных функций.

Постковидный синдром может усугублять уже существующие заболевания, поэтому при появлении характерных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Пациентам, перенесшим инсульт, необходима специализированная терапия для предотвращения повторных сосудистых событий. При наличии когнитивных расстройств важно контролировать показатели артериального давления, уровня холестерина, глюкозы и сердечного ритма.

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