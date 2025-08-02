Названы самые полезные для кишечника орехи

Все орехи содержат полезную для пищеварения клетчатку. Но, по мнению Уилла Булсевича, доктора медицинских наук, сертифицированного гастроэнтеролога, для поддержания здоровья кишечника лучше всего есть грецкие орехи. И вот почему.

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Клетчатка. В 30 г грецких орехов - 2 г этого вещества. Клетчатка полезна тем, что способствует регулярному стулу и предотвращает запоры.

Омега-3 жирные кислоты. Они стимулируют рост полезных кишечных бактерий, уменьшают воспаление в кишечнике.

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Масляная кислота. Её повышенный уровень положительно влияет на бактерии в кишечнике, так как стимулирует рост полезных бактерий и подавляет рост вредных. Также масляная кислота улучшает пищеварение.

Антиоксиданты. В грецких орехах много антиоксидантных соединений, которые уменьшают воспаление и защищают пищеварительный тракт. Согласно обзору 33 исследований, употребление грецких орехов в составе здоровой диеты снижает риск развития болезней, включая колоректальный рак.

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