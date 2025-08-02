Терапевт объяснил, сколько можно съесть грамм бахчевых в сутки

Злоупотребление бахчевыми может привести к резкому повышению уровня сахара в крови, а также к дискомфорту со стороны ЖКТ. В сутки рекомендуется съедать не более 800 г арбуза и дыни, рассказала ТАСС врач-терапевт Красногорской больницы (Московская область) Екатерина Сысоева.

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«Сезон бахчевых в самом разгаре - они не только вкусны, но и полезны, конечно, при разумном употреблении. Однако неправильное хранение, чрезмерное количество или покупка некачественного продукта могут обернуться серьезными проблемами, особенно для детей. Злоупотребление бахчевыми может привести к резкому повышению уровня сахара в крови, особенно у людей с предиабетом и диабетом, а также к дискомфорту со стороны ЖКТ - вздутию, болям, диарее»‎, — сказала Сысоева.

Специалист рекомендовала съедать не более 300-400 г арбуза или 200-300 г дыни за один прием пищи, максимум 800 г в сутки - взрослым. Детям, по словам врача, стоит есть не более 100-150 г арбуза или дыни в день, следует также разделить употребление на два приема. Малышам до трех лет при отсутствии аллергии допустимо угощение в размере до двух чайных ложек в день один-два раза в неделю.

«Арбуз на 90-92% состоит из воды, содержит натуральный сахар, клетчатку, ликопин (мощный антиоксидант), а также витамины A, C и калий. Этот плод обладает мягким мочегонным эффектом, может способствовать выведению солей и уменьшению отеков. Дыня, в свою очередь, богаче по минеральному составу: в ней больше железа, магния, фолатов. Она полезна для нервной системы, кроветворения, улучшает пищеварение и обладает мягким слабительным действием»‎, — добавила врач.

По ее словам, наиболее частыми причинами пищевого отравления бахчевыми являются покупка недозревших или "перекормленных" нитратами плодов, длительное хранение в разрезанном виде вне холодильника, нарушение санитарных условий при продаже.