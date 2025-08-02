Как не бросать тренировки, если не хватает времени

Вписать занятия спортом в плотный рабочий график может быть непросто. Однако есть способы добавить больше движения в ваш день, не выкраивая время для тренировок.

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Работайте за столом стоя или используйте коврик для ходьбы. Исследования показывают, что работа стоя может улучшить состояние сосудов ног, снизить у людей с ожирением инсулинорезистентность и уровень триглицеридов. Среди преимуществ для здоровья ходьбы выделяют улучшение сна, психического здоровья, снижение тяжести и риска развития диабета 2 типа, болезней сердца.

Превратите общение в тренировку. Подумайте о прогулке, плавании, игре в волейбол, пиклбол или теннис с друзьями.

Используйте короткие перерывы для растяжки, упражнений на осанку, силовых упражнений. Это рекомендует делать Девин Трахман, доктор физиотерапии. Выполняйте планку, приседания, подъёмы на пятки. Одно исследование показало, что всего 12 минут умеренной или интенсивной физической активности в день улучшают здоровье сердца и уровень глюкозы в крови.

Выбирайте правильное время для активности. Если вы знаете, что сможете без проблем позаниматься в 5 утра, а не в 5 вечера, то сделайте это.

Практикуйте короткие всплески активности. Всего одна-две минуты, потраченные на физические упражнения, могут улучшить ваше здоровье. Одно исследование показало, что такие всплески активности улучшают выносливость сердца и сосудов, обмен веществ, состояние сердца.

Ходите во время разговора по телефону. Если пытаетесь больше ходить пешком, то попробуйте совместить эту привычку с другой. Например, с телефонными разговорами.

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