Перечислены молочные продукты с низким содержанием сахара

Керри Конлон, магистр наук и диетолог, отмечает, что молочные продукты - это прекрасный источник микронутриентов, поддерживающих здоровье костей. Они содержат кальций, витамин D и фосфор. Если хотите есть меньше сахара, то обратите внимание на следующие продукты.

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Простой греческий йогурт. Это отличная альтернатива сметане. Кроме того, во многих видах греческого йогурта есть пробиотики, помогающие уменьшить воспаление и вздутие живота, а также способствующие регулярному стулу. Из одной упаковки (150 г) несладкого обезжиренного греческого йогурта без добавок вы получите 5 г натурального сахара и 15 г белка.

Кефир. В нём много пробиотиков, а ещё он обладает противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что кефир может снижать выработку нескольких воспалительных белков в организме. Одна чашка этого напитка даёт 7 г натурального сахара и 10 г белка.

Творог. На одну чашку этого продукта приходится 9 г натурального сахара и 24 г белка.

Молоко. Оно содержит белки, жиры и углеводы. Один стакан 1% молока объёмом 230 мл даст вам около 8 г белка и 12 г сахара, а также кальций, калий, витамин D.

Сыр рикотта. В нём мало сахара, а 1/2 чашки такого сыра содержат 12 г и 6 г натурального сахара.

Твёрдые сыры. Чеддер, пармезан, швейцарский сыр - отличные варианты молочных продуктов, в которых мало сахара. Порция пармезана весом 30 г обеспечивает организм 8 г белка.

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